Общество

Ужин после шести: запрет или миф - отвечает врач

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин раскрыл, действительно ли нельзя есть после 18:00.

"Правда ли, что после 18:00 есть нельзя?" – с таким вопросом редакция VSE42.Ru обратилась к врачу-кинезиологу, автору и преподавателю курса "Биомеханика глазами кинезиолога" Михаилу Гаврикину.

Специалист ответил, что это миф. По его словам, значение имеет не время приема пищи, а суммарная калорийность рациона за день. Ужин за 2-3 часа до сна вполне допустим и даже может быть полезен, если он легкий.

– Главное – не переедать на ночь и не есть тяжёлую пищу, – подчеркивает специалист.

Напомним, ранее интегративный нутрициолог, специалист по системному здоровью Виктория Кострова рассказала россиянам, чем может быть опасна чашка кофе по утрам.

Фото: VSE42.Ru / Stable Diffusion
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