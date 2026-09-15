Ужин после шести: запрет или миф - отвечает врач

"Правда ли, что после 18:00 есть нельзя?" – с таким вопросом редакция VSE42.Ru обратилась к врачу-кинезиологу, автору и преподавателю курса "Биомеханика глазами кинезиолога" Михаилу Гаврикину.
Специалист ответил, что это миф. По его словам, значение имеет не время приема пищи, а суммарная калорийность рациона за день. Ужин за 2-3 часа до сна вполне допустим и даже может быть полезен, если он легкий.
– Главное – не переедать на ночь и не есть тяжёлую пищу, – подчеркивает специалист.
Напомним, ранее интегративный нутрициолог, специалист по системному здоровью Виктория Кострова рассказала россиянам, чем может быть опасна чашка кофе по утрам.