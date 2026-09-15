Ужин после шести: запрет или миф - отвечает врач

Путь в будущее: в КузГТУ прогремел молодёжный фестиваль "МЕСТОрождение" Уже в четвёртый раз ежегодный научно-образовательный и творческий фестиваль на базе Кузбасского политеха объединил школьников, студентов, абитуриентов, выпускников и других горожан. Гости участвовали в научных экспериментах, творческих и спортивных активностях и, самое важное, узнавали, что на пути в будущее их обязательно поддержат.