Интегративный нутрициолог, специалист по системному здоровью Виктория Кострова рассказала россиянам, чем может быть опасна чашка кофе по утрам.
Интегративный нутрициолог Виктория Кострова объяснила редакции VSE42.Ru, чем опасна чашка кофе на пустой желудок. По ее словам, это грубая биохимическая ошибка: кофеин агрессивно стимулирует выработку соляной кислоты, и если пищевого комка в желудке нет, кислота начинает обжигать слизистую. Это прямой путь к гастриту и рефлюксу.
– Кофеин – мощный нейростимулятор. Относиться к нему нужно не только как к утреннему ритуалу, а как к активному метаболическому агенту, который требует строгих правил употребления, – подчеркивает Виктория Кострова.
Кроме того, утром у человека физиологически самый высокий уровень кортизола. Кофе сверху искусственно перестимулирует надпочечники, что ведет к истощению нервной системы и резкому спаду энергии уже к обеду.
При этом пить кофе по утрам можно каждый день – но строго после полноценного приема пищи. Идеальный завтрак для кофе, по словам Виктории Костровой, – белково-жировой: например, омлет из двух яиц, половинка авокадо, слабосоленая рыба и порция шпината. Плотные жиры сработают как буфер, и кофеин будет всасываться плавно, без инсулиновых и кортизоловых качелей.