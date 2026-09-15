Интегративный нутрициолог Виктория Кострова объяснила редакции VSE42.Ru, чем опасна чашка кофе на пустой желудок. По ее словам, это грубая биохимическая ошибка: кофеин агрессивно стимулирует выработку соляной кислоты, и если пищевого комка в желудке нет, кислота начинает обжигать слизистую. Это прямой путь к гастриту и рефлюксу.

– Кофеин – мощный нейростимулятор. Относиться к нему нужно не только как к утреннему ритуалу, а как к активному метаболическому агенту, который требует строгих правил употребления, – подчеркивает Виктория Кострова.

Кроме того, утром у человека физиологически самый высокий уровень кортизола. Кофе сверху искусственно перестимулирует надпочечники, что ведет к истощению нервной системы и резкому спаду энергии уже к обеду.

При этом пить кофе по утрам можно каждый день – но строго после полноценного приема пищи. Идеальный завтрак для кофе, по словам Виктории Костровой, – белково-жировой: например, омлет из двух яиц, половинка авокадо, слабосоленая рыба и порция шпината. Плотные жиры сработают как буфер, и кофеин будет всасываться плавно, без инсулиновых и кортизоловых качелей.