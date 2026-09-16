Главный внештатный нарколог Минздрава Подмосковья перечислил три эффективных способа сократить потребление алкоголя. Советами эксперта поделились в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, сообщает "Радио 1".

1. Уберите спиртное из дома. Откажитесь от алкоголя даже на домашних праздниках в пользу соков и безалкогольных коктейлей. Вечернюю привычку выпивать замените прогулкой, тренировкой или дыхательной гимнастикой.

2. Смените окружение. Дистанцируйтесь от пьющих компаний и найдите единомышленников для других занятий.

– Очень важно дистанцироваться от пьющих компаний и найти людей с походящими вам здоровыми интересами. Это может быть творчество, спорт, путешествия, искусство и прочее, – пояснил Холдин.

3. Ведите дневник. Фиксируйте эмоции, людей и ситуации, провоцирующие желание выпить. Избегайте выявленных триггеров или заранее планируйте четкий сценарий отказа от спиртного, передает REGIONS.Ru.