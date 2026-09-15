Рекорд за 30 лет: почему жители России резко разлюбили алкоголь

Потребление алкоголя в России опустилось до минимального уровня за последние 30 лет, поскольку современная молодёжь всё чаще предпочитает здоровый образ жизни и отказывается от спиртных напитков. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

– Я думаю, прежде всего это связано с изменением образа жизни. Нужно отметить, что сегодня новое поколение, молодежь, практически не употребляет спиртного. Это выбор ответственного, здорового образа жизни, – пояснила депутат.

То же самое касается и курения. По словам собеседницы СМИ, многие люди старшего возраста отказались от этой вредной привычки лишь после того, как законодательные требования и ограничения стали строже.

В августе объём потребления алкоголя в России снизился до 7,52 литра в расчёте на человека, достигнув самого низкого значения с 1996 года, передает информационное агентство "РосБалт".

Издание REGIONS.Ru напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.