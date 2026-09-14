Как рассказала медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", капучино с сиропом – это калорийный "жидкий десерт", а не обычный кофе. Ежедневное употребление таких напитков ведет к опасному избытку сахара в рационе.

Это провоцирует набор лишнего веса, повышает риск развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Разовая порция не вызовет инсульт, но регулярная привычка пить сладкий кофе разрушает здоровье сосудов.

Как снизить риски:

Не считайте кофе с сиропом безобидным напитком – учитывайте его калорийность.

Постепенно уменьшайте количество сладких добавок в чашке.

Перейдите на черный кофе или кофе с небольшим количеством молока.

Полностью отказываться от кофе здоровому человеку не нужно. Главное – жестко контролировать добавленный сахар.