Врач общей практики Елена Костькина предупредила россиян, что скрывает безобидная чашка кофе с сиропом.
Как рассказала медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", капучино с сиропом – это калорийный "жидкий десерт", а не обычный кофе. Ежедневное употребление таких напитков ведет к опасному избытку сахара в рационе.
Это провоцирует набор лишнего веса, повышает риск развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Разовая порция не вызовет инсульт, но регулярная привычка пить сладкий кофе разрушает здоровье сосудов.
Как снизить риски:
- Не считайте кофе с сиропом безобидным напитком – учитывайте его калорийность.
- Постепенно уменьшайте количество сладких добавок в чашке.
- Перейдите на черный кофе или кофе с небольшим количеством молока.
Полностью отказываться от кофе здоровому человеку не нужно. Главное – жестко контролировать добавленный сахар.