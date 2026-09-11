В беседе с Pravda.Ru медик предупредила любителей кофе о риске заработать остеопороз. По ее словам, кофеин обладает сильным мочегонным эффектом. Вместе с жидкостью он вымывает из организма кальций. Чем больше и крепче кофе вы пьете, тем выше риск хрупкости костей.

При этом восполнить потери можно: организм способен сам компенсировать дефицит при сбалансированном питании. Для защиты костей врач советует обязательно добавить в рацион твердые сыры, кунжут и орехи.

– Достаточное употребление этих продуктов позволяет минимизировать негативные последствия от кофемании. Параллельно с этим важно помнить о влиянии рациона на общее самочувствие, ведь даже полезные свойства орехов требуют соблюдения определенной меры, – передает СМИ слова собеседницы.

Кроме того, стоит помнить о влиянии кофеина на сердце и сон. Стимуляция нервной системы кофеином часто вызывает учащенное сердцебиение и бессонницу.

Ранее ученые Оксфордского университета выяснили, что очень горячие чай и кофе могут привести к развитию онкологии. По данным исследователей, употребление обжигающе горячих напитков повышает риск развития плоскоклеточного рака пищевода примерно в три раза по сравнению с теми, кто пьет их теплыми. Об этом пишет URA.RU.