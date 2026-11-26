Жители Кемерова бьют тревогу из-за бродячих животных. В местных городских сообществах появилась публикация от анонимного автора, который обнаружил стаю собак прямо на территории детского сада в микрорайоне ФПК.

– Свора собак на ФПК бегает. Забрались в дет. сад. Это хоть и ночь, а утром, вечером дети ходят в школу, в сад, – пишет автор обращения.

В комментариях горожане подтвердили, что проблема носит массовый характер: стаи бродячих собак замечают и в других районах города, где они также представляют угрозу для прохожих.

Напоминаем, что проблема безнадзорных животных беспокоит кузбассовцев уже долгое время. Ранее VSE42.RU сообщал, что в кемеровских соцсетях распространилась тревожная публикация, где стая собак загрызла кошку. Кроме того, мы рассказывали о том, как бродячая собака покалечила девочку в Кузбассе.

Также стоит отметить, что редакция выпускала большой материал, посвященный ситуации с бродячими животными в регионе. Журналисты разбирались, почему методы отлова не всегда работают эффективно и как защитить себя при встрече со сворой.