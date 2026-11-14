Долго лечилась от бешенства: бродячая собака покалечила девочку в Кузбассе

Нападение произошло в феврале 2026 года в Новокузнецке. Бродячая собака набросилась на подростка во время прогулки на улице и оставила ссадины на левой ноге.

– Девочка получила телесные повреждения в виде ссадин левой нижней конечности, была вынуждена долгое время проходить терапию от бешенства, – сообщает прокуратура Кузбасса.

Надзорное ведомство провело проверку после обращения матери подростка. Прокуроры установили, что нападение стало возможным из-за ненадлежащей организации работы по обращению с бездомными животными со стороны городских властей.

В интересах несовершеннолетней прокурор направил в суд иск к мэрии Новокузнецка с требованием выплатить компенсацию морального вреда. Суд поддержал требования надзорного ведомства и постановил взыскать с муниципалитета 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Кемерове стая злых собак оккупировала ЖК – дети были вынуждены спасаться от животных бегством. Ситуация дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина.