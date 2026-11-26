Билайн расширяет линейку улучшайзеров и запускает "Удвояйзер". Он удваивает кешбэк за покупки в "Пятёрочке" и "Перекрёстке" – будь то продукты на неделю или к праздничному столу. Накопленные баллы можно потратить на следующие покупки, чтобы снизить повседневные расходы семьи.

Удваиваются количество запросов в ИИ-сервисе beeGPT в приложении Билайна (12+), а также пакеты минут и гигабайтов. Как раз перед праздничной суматохой, когда особенно важна выгода, клиенты Билайна могут подключить "Удвояйзер", не меняя свой тариф, и 60 дней пользоваться новым улучшайзером бесплатно.

– Перед Новым годом хочется многое успеть: выбрать подарки, продумать праздничное меню, закончить рабочие дела. И, конечно, найти время для встреч с друзьями и родными, долгих разговоров и тёплых слов. Мы понимаем, что потребности наших клиентов в это время гораздо шире минут и гигабайтов. Поэтому с "Удвояйзером" мы удваиваем ещё больше – и кешбэк за продукты, и запросы к ИИ. Это возможность получить больше выгоды от покупок к праздничному столу, а часть забот поручить нейросетям и освободить время для близких, – отметил заместитель генерального директора Билайна Олег Решетин.

С beeGPT можно использовать возможности ИИ без ВПН – для работы, учёбы, творчества и повседневных дел. Он поможет разобраться в сложной теме, придумать ужин из того, что есть в холодильнике, подготовить материалы для рабочей презентации или отредактировать фотографию.

Пакеты связи с "Удвояйзером" тоже становятся больше без смены тарифа. Например, пакет из 400 минут и 30 ГБ после подключения услуги превратится в 800 минут и 60 ГБ. Дополнительные минуты пригодятся для разговоров с близкими, а гигабайты – для видео, музыки и работы вне дома.

Все возможности "Удвояйзера" подключаются единым пакетом. После бесплатного периода стоимость услуги составит 349 рублей в месяц.

Билайн развивает улучшайзеры как готовые наборы дополнительных возможностей для действующих тарифов. Первым предложением линейки стал улучшайзер "план б." с доступом к нейросетям, обменом гигабайтов на виртуальное "золото", облачным хранилищем и игровыми механиками. "Удвояйзер" расширяет этот подход: помогает получать больше выгоды за повседневные покупки и чаще обращаться к нейросетям для учёбы, работы и досуга, сохраняя привычный тариф.

Подробные условия подключения, стоимость и ограничения на beeline.ru.

beeGPT ("би-джи-пи-ти") – ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения – на beeline.ru.