В Кемерове собаки растерзали кошку

В кемеровских соцсетях распространилась тревожная публикация. Читатель сообщает, что ранним утром 14 ноября стая собак загнала кошку к забору. Животное пыталось перепрыгнуть через ограду, но у него не получилось. Собаки растерзали кошку.

Мужчина возмущен тем, что подобные случаи в городе происходят постоянно, но ситуация не меняется.

– Кошку загрызли вконец! Может, действовать как-то нужно начинать? Это же не первый, даже не сотый случай по городу. У меня дома три дочки за этим забором. А если что с ними случится? Я же к вам домой прям приду! Реагируйте хоть как-то! – пишет читатель.

В комментариях горожане тоже высказываются о проблеме. Одна из подписчиц задается вопросом:

– Кто может гарантировать, что эти собаки не растерзают ребенка?

Автор поста призывает власти перестать ограничиваться формальными ответами. Он требует разобраться с проблемой и проконтролировать работу ответственных служб. Если ситуация не изменится, мужчина намерен обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.