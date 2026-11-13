Калории в стаканчике: врач назвала топ-5 вредных осенних перекусов

В беседе с изданием "Абзац" доцент Пироговского университета рассказала, почему кофейные напитки со сладкими добавками, батончики, чипсы, сушёные плоды и килограммы орешков не тянут на роль нормального перекуса в осенний период. Такая еда буквально перегружена сахаром, солью и жиром, да ещё и легко провоцирует вздутие живота.

– Сладкие батончики и печенье, даже с надписями "Фитнес" или "Натуральный состав", могут содержать много сахара, сиропов и жиров. В сухофруктах из-за удаления воды сахара и калории более концентрированны, чем в свежих фруктах, – сказала медик.

По ее словам, десертный кофе со сливками и сиропами по питательности запросто обгонит даже нормальный перекус или небольшой полноценный приём пищи.

Также врач предостерегла от увлечения чипсами и всякими солёными снеками, ведь от них толком не наедаешься. Если регулярно есть их большими порциями, можно запросто перегрузить свой повседневный рацион лишней солью и жирами.