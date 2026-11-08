"Выглядит как издевательство": кузбассовцы в ужасе от цен на красную икру

Кузбассовцы в шоке от цен в магазинах на красную икру. Информация об этом появилась сегодня, 8 ноября, в канале "Подслушано Междуреченск Мыски".

Автор поста поделилась фотографией ценника на лососёвую икру весом 75 граммов. Судя по снимку, баночка традиционного новогоднего лакомства со скидкой 28% стоит 999 рублей, а без неё – почти 1400 рублей.

– Косарь за баночку икры со скидкой. Жесть. Понимаю, икра всегда стоила хорошо, но я в шоке. С учётом того, что муж сейчас без работы, выглядит как издевательство. Кто-нибудь вообще покупает в наше время икру? – задалась вопросом подписчица канала.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что россияне могут столкнуться с серьёзным дефицитом и подорожанием красной икры на Новый год из-за нашествия акул на Дальнем Востоке. Также стало известно, что в Кузбассе набирает обороты инфляция – яйца, мясо и хлеб выросли в цене.