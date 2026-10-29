Инфляция набирает обороты – в Кузбассе подорожали яйца, мясо и хлеб

По данным Росстата, в сентябре в Кузбассе цены выросли на 0,5% по сравнению с августом. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары, а рост цен на продукты оказался небольшим.

Так, среди продуктов подорожали яйца, курица и говядина. Это связано с сокращением производства мяса и яиц в регионе, а также увеличением расходов на корма, перевозку и хранение продукции.

Выросли цены и на макароны, хлеб и хлебобулочные изделия. На их стоимость повлияло увеличение расходов на доставку. В то же время сезонный урожай помог снизить цены на картофель, морковь и капусту.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали смартфоны, флеш-накопители, телевизоры и компьютеры. На цены повлияли удорожание логистики и ослабление рубля, поскольку большинство такой техники импортируется. При этом отделочные материалы – плитка, обои и линолеум – подешевели из-за сезонного снижения спроса.

– В сфере услуг заметно подорожало обучение в частных образовательных учреждениях – в начале учебного года эти организации перенесли в стоимость услуг выросшие расходы на содержание зданий и развитие инфраструктуры, а также увеличение зарплат сотрудников, – пояснил управляющий Отделением Кемерово Банка России Сергей Драница

Также выросли цены на путёвки в санатории. Из-за благоприятных прогнозов погоды на осень увеличился спрос на отдых в пансионатах, что позволило им повысить цены при бронировании. В то же время путёвки в Турцию и страны Закавказья подешевели – там завершился высокий туристический сезон.

По данным Росстата, годовая инфляция в Кузбассе в сентябре достигла 6,2%. Это ниже общероссийского показателя – 6,4%. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4%.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе упали цены на топливо.