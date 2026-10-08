Акулы съели лосося на Сахалине: россияне будут платить по 10 тыс за баночку красной икры

Красная икра к Новому году может подорожать до 30–40 тысяч рублей за килограмм на фоне сокращения вылова лосося. И на это повлиял необычный природный фактор – нашествие акул на Дальнем Востоке, сообщает "Росбалт" со ссылкой на SHOT.

"Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе – красная икра подорожает на 471%. Всё из-за нашествия акул на Дальнем Востоке", – передает "SHOT".

Дело в том, что в этом году акулы стали часто появляться на Дальнем Востоке, а у берегов Сахалина в период лососёвой путины наблюдалось рекордное скопление акул – они массово охотились на красную рыбу.

При этом само нашествие акул обусловлено серьёзным изменением климатических условий – мощным Эль-Ниньо – при котором температура воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана заметно превышает обычные значения. Как раз из-за потепления акулы и приплыли к берегам России.

В итоге лосося выловили в 3,5 раза меньше обычного, всего около 97,4 тысячи тонн рыбы. И такая нехватка неизбежно приведёт к дефициту и подорожанию красной икры – к новогодним праздникам стоимость одного килограмма праздничного деликатеса может достичь 30–40 тысяч рублей. Это в разы больше, чем год назад, когда красная икра стоила около 7 тыс рублей на декабрь 2025 года.