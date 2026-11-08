Стая разъярённых псов напала на ребёнка: кемеровское ЧП дошло до Бастрыкина

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в ноябре текущего года стая безнадзорных собак напала на 13-летнего кемеровчанина. Ребёнку удалось избежать травм, поскольку он вовремя успел забраться на игровое оборудование, установленное на детской площадке.

– Отмечается, что указанный случай не единичен, однако мер к отлову животных не принимается, – сообщает СК России.

В Следственном управлении СК России по Кузбассу расследуют уголовное дело о ненадлежащей организации отлова бездомных собак.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Бэликто Базарову доложить о ходе расследования, а также предоставить информацию о его итоговых результатах с учётом доводов, озвученных в СМИ.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее кузбассовцы уже жаловались главе Следкома на полчища злых бездомных собак, с которыми местные власти ничего не могут сделать.