Кинулись на женщину и внука: кузбассовцы умоляют Бастрыкина спасти их от собак

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин опять обратил свой взор на Кузбасс. На этот раз – из-за жалобы жительницы Прокопьевска на засилье агрессивных бродячих собак.

Горожанка заявила, что уже давно около детской площадки, больницы и парка в микрорайоне Тырган обитает большое количество животных, которые ведут себя агрессивно по отношению ко взрослым и детям, а недавно – напали на неё.

– В октябре текущего года собаки набросились на заявительницу и её восьмилетнего внука. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, – сообщает СК.

Бастрыкин поручил руководству кузбасского СУ СК отчитаться о результатах проверки.

Напомним, летнее расследование VSE42.Ru выявило, что власти Прокопьевска в 2026 году просили из областного бюджета 24 млн рублей на отлов собак, чего хватило бы на 1 600 особей. Однако выделено городу было лишь 1,7 млн рублей, чего хватит только на 113 животных за целый год. Фактически администрации кузбасских городов находятся в заложниках ситуации, так как денег на отлов выделяется крайне мало, при этом в случае нападения кому-то придётся нести ответственность.