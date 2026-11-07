Стая злых собак оккупировала кемеровский ЖК: дети спасаются бегством

В кемеровском жилом комплексе на проспекте Кузнецком собаки оккупировали двор, на что пожаловались подписчики паблика "Инцидент Кемерово".

– Родители боятся отпускать детей в школу и отводить детей в детский сад, люди вынуждены обходить дворы стороной. Автомобилисты боятся выйти из машины при виде стаи на парковке, – сокрушается автор.

На опубликованных видео запечатлены стаи крупных псов. На одном из роликов они бросились на подростка, а тот в последний момент залетел на детский игровой комплекс. На другую запись попала охота собак на кошку – ту загнали в подвал и стали караулить и выхода.

Жители отмечают, что "зоозащитники" подкармливают этих собак, но забирать к себе их не торопятся, из-за чего стая растёт и всё больше звереет. Горожане считают, что власти закрывают глаза на проблему, и призывают чиновников отловить собак.