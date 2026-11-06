Лай на миллион: топ-5 элитных пород собак в 2026 году для богатых россиян

Тибетский мастиф

Открывает пятёрку тибетский мастиф – крупный красавец, в облике которого угадываются черты и льва, и медведя. Представители этой породы входят в число самых дорогих собак на планете. Просторный загородный дом или резиденция им подойдут отлично, а вот в стандартной квартире будет тесновато.

Российские заводчики просят за щенка шоу-класса или малыша с редким окрасом от 300 000 рублей. За рубежом цены на таких собак могут достигать миллионов долларов. С такой эффектной внешностью мастиф вполне может стать ещё и показателем статуса владельца.