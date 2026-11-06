Лай на миллион: топ-5 элитных пород собак в 2026 году для богатых россиян

К 2026 году объём российского рынка домашних животных составил 590 миллиардов рублей. Питомцы есть у 65% жителей страны. Сегодня собак заводят уже не только ради охраны: они стали полноправными членами семьи. При этом можно подобрать породу, которая впишется в привычки владельца и будет созвучна его ценностям. Какие пять дорогих пород оказались самыми востребованными в России в 2026 году по выставочной статистике и сколько стоят такие питомцы, рассказывает URA.RU.
Тибетский мастиф
Открывает пятёрку тибетский мастиф – крупный красавец, в облике которого угадываются черты и льва, и медведя. Представители этой породы входят в число самых дорогих собак на планете. Просторный загородный дом или резиденция им подойдут отлично, а вот в стандартной квартире будет тесновато.
Российские заводчики просят за щенка шоу-класса или малыша с редким окрасом от 300 000 рублей. За рубежом цены на таких собак могут достигать миллионов долларов. С такой эффектной внешностью мастиф вполне может стать ещё и показателем статуса владельца.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Горожане всё чаще выбирают кавалер-кинг-чарльз-спаниелей – собак, с которыми ассоциируются изящество и уют. На российских выставках представители породы появляются регулярно и нередко получают высокие оценки. Например, в финальный Топ-10 национального рейтинга "Лучшие собаки России" попали 2624 кавалер-кинг-чарльз-спаниеля.
Поклонников породы подкупают мягкая шелковистая шерсть и благородное выражение глаз. Эти питомцы быстро налаживают контакт с человеком и прекрасно чувствуют себя в квартире. А уравновешенный нрав и верность хозяину добавляют им очков в глазах будущих владельцев.
Французский бульдог
В международных рейтингах популярности французские бульдоги держат лидерство четвёртый год подряд. У россиян порода тоже в числе фаворитов: она входит в пятёрку наиболее востребованных.
Особым спросом сейчас пользуются щенки с необычными, так называемыми дизайнерскими окрасами – например, мерль или голубой фавн. За такого французского бульдога могут попросить как несколько тысяч, так и десятки тысяч долларов.
Но будущему хозяину стоит помнить об особом уходе: он необходим из-за брахицефального строения черепа. В жаркую погоду этих собак не стоит перегружать физической активностью – это может обернуться трудностями с дыханием.
Уиппет
Любителям изящных и быстрых собак стоит присмотреться к уиппету. Похожие на миниатюрных грейхаундов, эти питомцы всё чаще становятся компаньонами россиян с активным образом жизни. Помимо грациозности, уиппетов ценят за чистоплотность и умение приспособиться к городскому быту.
Мальтипу
Порода мальтипу появилась от скрещивания мальтийской болонки с той-пуделем. Миниатюрные собаки формата "тикап" регулярно становятся героями светских новостей. Так, в Москве в феврале 2026 года семимесячную мальтийскую болонку "тикап" купили за 2,2 миллиона рублей. Цена может оказаться ещё внушительнее, если у питомца примечательная родословная, чемпионские титулы и хорошие шансы на успех в выставках.