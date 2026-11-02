Нежность на четырёх лапах: 5 самых ласковых пород собак — от поцелуев не спастись

Мечтаете о друге, который будет преданно заглядывать в глаза и устраивать голову у вас на коленях? Собака отлично подойдёт на эту роль. Правда, порода определяет только предрасположенности: каким вырастет пёс, во многом решают воспитание, социализация и его темперамент.

Среди представителей одной породы бывают как любители общения, так и замкнутые тихони. Но у этих пяти пород тяга к ласке проявляется особенно часто, сообщает ИА Stavropol.Media.

Золотистый ретривер

Общение с людьми для этих псов – настоящее удовольствие. Бережно обращаться с добычей и деликатно вести себя их научило охотничье прошлое. С таким питомцем рядом будет друг, чутко улавливающий ваше настроение. Только надолго оставлять его одного не стоит.

Лабрадор

Предки лабрадоров были помощниками рыбаков, и стремление держаться поближе к человеку и включаться в любые дела осталось с ними. К детям эти собаки относятся мягко и терпеливо. В доме, где жизнь кипит, лабрадору будет прекрасно. А вот если работа забирает всё ваше время, лучше подумать о другой породе.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель

В этом маленьком аристократе помещается огромное сердце. Быть возле хозяина для него – буквально физическая потребность. Он спокойно уляжется под боком, и дома сразу станет уютнее. К поиску заводчика отнеситесь серьёзно: у этих собак встречаются наследственные проблемы со здоровьем.

Ши-тцу

За плечами породы – тысяча лет жизни при императорском дворе и службы человеку. Часами гулять таким питомцам ни к чему: куда приятнее провести вечер с вами на диване. Зато во время дрессировки придётся запастись терпением – упрямиться они умеют.

Русская псовая борзая

Нежность борзых часто остаётся без внимания, хотя вполне заслуживает его. В домашней обстановке они ведут себя чутко и деликатно. Выпрашивать внимание не будут – просто устроятся поблизости. Любителю спокойной жизни такой пёс подойдёт больше, чем поклоннику шумных посиделок.

О чём стоит помнить: