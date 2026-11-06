Семья втайне от вас поделила наследство? Вот способ легально вернуть свое имущество

Даже если время для вступления в наследство упущено, его можно восстановить – при условии, что человек не знал и не мог узнать о смерти родственника. Об этом изданию "Абзац" рассказал юрист Александр Манько. Он пояснил, что подобные ситуации встречаются, например, когда родные живут в разных странах.

– Отсутствие контактов, проживание в другой стране или ситуация, когда другие наследники намеренно скрыли от вас факт смерти, признаются уважительной причиной. Вам необходимо собрать доказательства: переписки, билеты, выписки или свидетельские показания, подтверждающие, что вы не могли знать о смерти, – сказал Манько.

Как объяснил юрист, вернуть возможность получить наследство можно двумя путями. Когда другие наследники согласны, обращаться в суд не придётся. Достаточно, чтобы они передали нотариусу письменное согласие, – тогда человек, упустивший срок, сможет оформить свою часть. Если же согласия добиться не получилось, придётся подать иск с просьбой восстановить срок принятия наследства и признать заявителя принявшим его.

Но здесь тоже есть ограничение по времени. На обращение за восстановлением срока отводится шесть месяцев с момента, когда человек узнал о смерти родственника и о своём праве на наследство.

В заключение юрист напомнил: пропущенный срок ещё не ставит крест на наследстве, а даёт повод пойти в суд. Отказываться от своего лишь потому, что новости дошли с опозданием, не стоит, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".