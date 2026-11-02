Всплыл долг после принятия наследства: придется ли вам платить?

Как рассказал адвокат Виктор Терских в беседе с изданием "Газета.Ru", наследники обязаны погашать долги умершего: банковские кредиты, займы по распискам и неоплаченные счета за ЖКХ. При этом незнание о финансовых проблемах наследодателя не освобождает от ответственности (ст. 1175 ГК РФ).

Пределы взыскания

Наследник отвечает по долгам строго в пределах стоимости полученного наследства. Кредиторы не имеют права требовать оплату за счет личного имущества, сбережений или зарплаты наследника. Если наследников несколько, долг распределяется между ними пропорционально стоимости их долей. Для защиты от лишних претензий необходимо сохранять документы об оценке унаследованного имущества.

Сроки давности

Смерть должника не обнуляет срок исковой давности. Стандартный период для взыскания долга составляет три года. Этот срок отсчитывается с момента, когда кредитор узнал о нарушении своих прав, а не с даты смерти человека или вступления в наследство.

– Поэтому через пять лет требования кредитора могут быть как законными, так и просроченными. Надо смотреть на конкретный долг: когда его нужно было вернуть, предъявлял ли кредитор требования раньше, обращался ли в суд, – отметил Терских.

Ранее Верховный суд разъяснил правила наследования пенсии после смерти получателя. Средства, начисленные Социальным фондом уже после смерти человека, не являются наследством. Об этом пишет издание "РосБалт".