Спит креветкой и щелкает языком? Расшифровываем неочевидные симптомы собачьей боли

Жаловаться собакам не свойственно – это заложено природой. Инстинкт заставляет стайных животных скрывать слабость, чтобы сохранить своё положение среди сородичей. А у отдельных пород, которых выводили для боёв, чувствительность к боли почти отсутствует. Как же понять, что молчаливый питомец чувствует себя плохо?

Специалист по выращиванию и социализации американских булли Олеся Умеренкова в беседе с "Радио 1" напомнила, что собака – живое существо, поэтому возрастные проблемы со здоровьем могут возникнуть даже при хорошем уходе.

– Как мы периодически делаем себе чекапы, так и животных лучше с какой-то периодичностью водить на обзорное УЗИ внутренних органов. У кобелей с возрастом проверяют простату. Собака не всегда сможет сказать нам внешними симптомами, что у неё что-то болит. Поэтому первое и основное – делаем чекапы, – объяснила эксперт.

Умеренкова считает, что внимательный и любящий хозяин способен уловить перемены в поведении собаки, наблюдая за ней дома. Одни признаки легко заметить, например хромоту. Другие не так очевидны: питомец сидит и раз за разом щёлкает языком в воздухе. Вероятнее всего, собаку что-то беспокоит, а языком она щёлкает, поскольку не может добраться до участка, который чешется или причиняет дискомфорт.

Эксперт добавила, что обычно во сне собаки расслабляются, свободно раскидываются, а некоторые лежат на спине. Если питомец вдруг стал спать на животе, подбирать задние лапы и сворачиваться клубком, хотя прежде так не делал, скорее всего, дело в проблемах с ЖКТ.

Ещё один повод присмотреться к питомцу – снижение привычной активности. Насторожить должна и округлённая спина: если собака начала её выгибать, за этим тоже стоит понаблюдать.

Важно понимать, как питомец ведёт себя обычно. Именно хозяйская наблюдательность помогает лучше всего заметить неладное. Ветеринар ориентируется на общие симптомы, а вы каждый день рядом с собакой и можете точнее уловить изменения. На приём стоит взять видеозаписи: снимайте короткие ролики в те моменты, когда поведение питомца становится непривычным, порекомендовала специалист.