Ваш пёс забыл команды? 5 тревожных признаков собачьей деменции

Собака забывает знакомые команды, путается в своей же квартире, справляет нужду не там, где привыкла, плохо спит по ночам или начинает переживать в одиночестве, хотя раньше спокойно оставалась дома? Такие перемены могут указывать на состояние, похожее на человеческую деменцию. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказала Анастасия Балмакова, ассистент кафедры хирургии, акушерства и патологии мелких животных Института Казанского Государственного аграрного университета.

По словам ветеринара, бывает, что питомец всю жизнь спокойно относился к грозе, а теперь дрожит, едва раздастся гром. За такой реакцией нередко скрывается болезнь, которая развивается по механизму, похожему на болезнь Альцгеймера у человека. В ветеринарии для нее есть название – синдром когнитивной дисфункции. В мозге стареющей собаки накапливается бета-амилоид: из-за него нервные клетки постепенно перестают нормально работать и погибают. При этом кора больших полушарий становится тоньше, а участки, связанные с памятью и ориентированием в пространстве, сокращаются в объеме. Как отметила Балмакова, обычно первые проявления у собак замечают после 8–9 лет.

Впрочем, немалую роль играют порода и размер питомца. Разные оценки показывают: как минимум один признак когнитивной дисфункции встречается у 20–60% собак пожилого возраста.

– Вылечить когнитивную дисфункцию нельзя, но можно замедлить ее развитие. Врачи советуют не переставлять резко мебель и не менять привычные маршруты прогулок, оставлять ночник для пожилой собаки, поддерживать стабильный распорядок кормления и выгула, добавлять в рацион антиоксиданты и жирные кислоты омега-3, – посоветовала ветврач.

Подойдут и несложные задачки с угощением. Знакомство с новыми запахами и текстурами тоже полезно, если не торопиться и не перегружать животное. При сильной тревоге и проблемах со сном ветеринар может подобрать препараты, которые замедляют старение мозга, и средства для облегчения засыпания, добавила Балмакова.

Но прежде чем списывать непривычное поведение на возраст, питомца лучше отвести к ветеринару. Осмотр, исследования крови и мочи, а если понадобится – УЗИ или рентген помогут разобраться, нет ли других причин этих перемен, и выбрать подходящую помощь.

Тем временем в Калужской области завершили спасение собак из скандального приюта. Около 1000 животных содержались в тесных клетках и грязных вольерах. Об этом пишет "Город55" со ссылкой на kaluga-poisk.ru.