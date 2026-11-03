Почти 300 человек пропали без вести в Кузбассе за месяц – подробности

В октябре 2026 года поисковый отряд "ЛизаАлерт" получил 299 заявок на поиск пропавших людей в Кузбассе. Среди них – 127 обращений о пропаже детей до 17 лет и 40 – о поиске пожилых людей старше 60 лет.

По данным отряда, за месяц удалось найти живыми 243 человека. Еще шесть человек обнаружили погибшими, 14 человек пока не найдены. Также 35 заявок оказались неподтвержденными, а одну передали в программу "Жди меня".

– Все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции, – уточнили волонтёры.

Работа по поиску тех, кого пока не удалось обнаружить, продолжается. Волонтёры распространяют ориентировки, обзванивают больницы и проверяют поступающую информацию.

Напомним, месяцем ранее в регионе за месяц пропали 130 детей. Накануне стало известно, что ещё один несовершеннолетний бесследно исчез в Кузбассе.