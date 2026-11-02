В Кузбассе опять пропал подросток – ещё пять дней назад

В Мысках пропал 17-летний Александр Другов, сообщает в понедельник, 2 ноября, поисковый отряд "ЛизаАлерт".
– С 29 октября 2026 года его местонахождение неизвестно, – сказано в ориентировке.
Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, тёмно-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в светло-серую спортивную кофту, тёмно-серые спортивные штаны, чёрные кроссовки.
Готовые помочь с поисками могут звонить на 8-950-570-10-04 (Юлия "Джули").
Ранее сообщалось, что в Кузбассе спустя шесть дней нашли подростка, сбежавшего в Кемерове.
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"