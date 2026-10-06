В Кузбассе за месяц пропали 130 детей – жуткая статистика

В Кузбассе за сентябрь 2026 года в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" поступило 324 заявки на поиск пропавших людей. Из них – 130 пропавших детей в возрасте до 17 лет.

Все поиски добровольцы проводят во взаимодействии с сотрудниками полиции.

По данным "ЛизаАлерт", за сентябрь при участии отряда 276 человек нашли живыми. Еще пятеро были найдены погибшими.

Четыре человека пока остаются ненайденными – их поиски продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки, обзванивают больницы и проверяют поступающие свидетельства.

Еще 38 заявок оказались неподтвержденными, а в одном случае удалось установить личность человека.

Отдельно в статистику отряда вошли пожилые люди: 67 заявок в сентябре поступило на поиск кузбассовцев старше 60 лет.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в регионе произошел резкий всплеск пропажи детей – они начали массово убегать из дома.