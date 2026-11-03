Глухие и бесплодные: фелинологи раскрыли шокирующие тайны белых и трехцветных кошек

Белые кошки обязательно глухие, а трехцветные коты не могут иметь потомство? Россиянам раскрыли, на что может указывать окрас пушистика.
Есть мнение: если кошка белая, значит, со слухом у нее проблемы. Иногда цвет шерсти и правда намекает на наследственные особенности, но однозначных выводов по нему не сделать. Далеко не каждый белоснежный котенок появляется на свет глухим. С трехцветными котами другая история: встречаются они очень редко и обычно не способны стать отцами. Впрочем, исключения бывают и тут. Фелинологи объяснили, как все это работает у кошек. Их выводами поделились в URA.RU.
Белоснежная шерсть: повод проверить слух, а не готовый диагноз
За белым цветом могут стоять разные генетические механизмы – единого "виновника" здесь нет. Врожденные нарушения слуха в первую очередь связывают с доминантным геном белого окраса W. Он блокирует образование пигмента и заодно способен повлиять на формирование внутреннего уха: когда в улитке нет пигментных клеток, нервные окончания не могут нормально выполнять свою работу.
Согласно разным оценкам, глухими рождаются от одной пятой до одной трети белых кошек. Если у животного два голубых глаза, риск заметно возрастает. При единственном голубом глазе слух нередко отсутствует только с его стороны. При этом глухота встречается не только у полностью белых питомцев. Цветные отметины на голове, окрашенные уши или "шапочка" у белых кошек с пятнами, напротив, уменьшают вероятность проблем. Но ни прозрачность глаз, ни оттенок шерсти сами по себе ничего не диагностируют.
Для домашней проверки можно хлопнуть в ладоши позади кота, пошуршать пакетом или позвать его по имени. Если никакие звуки не вызывают отклика, лучше обратиться к ветеринару. Есть и еще один бытовой нюанс: белоснежные питомцы чувствительнее к солнцу. Ожоги и новообразования на носу и ушах у них возникают чаще, поэтому оставлять такую кошку на открытом балконе на весь солнечный день – не лучшая идея.
Кот в трех цветах: большая редкость, но вполне реальная
У черепахового и трехцветного (калико) окраса есть генетическая особенность: рыжий и черный цвета определяются разными аллелями гена в X-хромосоме. Самке с двумя X-хромосомами несложно получить участки обоих цветов. У самца же обычно одна X-хромосома и одна Y-хромосома, поэтому по стандартной схеме он бывает либо черным, либо рыжим – совместить два варианта не получается.
Почти у каждого трехцветного кота есть дополнительная X-хромосома: его набор – XXY. Это хромосомная аномалия, которая встречается примерно у одного из нескольких тысяч трехцветных котят. С таким сочетанием половых хромосом животные обычно не дают потомства. Так что фраза "трехшерстные коты бесплодны" чаще всего соответствует действительности, но превращать ее в безусловное правило нельзя: в литературе есть описания единичных особей, способных к размножению.
Рыжий цвет тоже чаще достается самцам: среди полностью рыжих животных котов около 80%. Дело в том, что для такого окраса самцу достаточно получить соответствующий ген от матери вместе с единственной X-хромосомой.
О чем еще рассказывает шерсть – и чему верить не стоит
Прежде всего расцветка дает подсказки о генетике, а трактовать их нужно осторожно. Белую пятнистость, особенно в области головы у белых кошек, часто связывают с геном white spotting. Он тоже способен затронуть слух, поэтому наблюдать за откликом на звуки стоит у любого питомца с белыми пятнами.
Расцветка с высветленными участками на морде, ушах, лапах и хвосте, характерная для сиамских и похожих пород, связана с температурозависимым альбинизмом. Пигмент образуется лишь в более холодных частях тела: отсюда потемнение ушей и лап и возможность посветлеть в тепле. За темной "маской" и полосками стоят ген агути и рисунок табби – судить по ним о здоровье или прогнозировать его нельзя.
А громкие истории о том, что все трехцветные коты бесплодны, а белые кошки непременно глухие, слишком упрощают картину. Речь идет о повышенной вероятности, а не об установленном диагнозе. Ни прививки, ни визиты к врачу такие особенности не отменяют. Чтобы надежно разобраться со здоровьем именно вашего любимца, лучше оставить гадания по цвету шерсти и показать его ветеринару, а при необходимости пройти обследование.