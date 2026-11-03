Глухие и бесплодные: фелинологи раскрыли шокирующие тайны белых и трехцветных кошек

Есть мнение: если кошка белая, значит, со слухом у нее проблемы. Иногда цвет шерсти и правда намекает на наследственные особенности, но однозначных выводов по нему не сделать. Далеко не каждый белоснежный котенок появляется на свет глухим. С трехцветными котами другая история: встречаются они очень редко и обычно не способны стать отцами. Впрочем, исключения бывают и тут. Фелинологи объяснили, как все это работает у кошек. Их выводами поделились в URA.RU.

Белоснежная шерсть: повод проверить слух, а не готовый диагноз

За белым цветом могут стоять разные генетические механизмы – единого "виновника" здесь нет. Врожденные нарушения слуха в первую очередь связывают с доминантным геном белого окраса W. Он блокирует образование пигмента и заодно способен повлиять на формирование внутреннего уха: когда в улитке нет пигментных клеток, нервные окончания не могут нормально выполнять свою работу.

Согласно разным оценкам, глухими рождаются от одной пятой до одной трети белых кошек. Если у животного два голубых глаза, риск заметно возрастает. При единственном голубом глазе слух нередко отсутствует только с его стороны. При этом глухота встречается не только у полностью белых питомцев. Цветные отметины на голове, окрашенные уши или "шапочка" у белых кошек с пятнами, напротив, уменьшают вероятность проблем. Но ни прозрачность глаз, ни оттенок шерсти сами по себе ничего не диагностируют.

Для домашней проверки можно хлопнуть в ладоши позади кота, пошуршать пакетом или позвать его по имени. Если никакие звуки не вызывают отклика, лучше обратиться к ветеринару. Есть и еще один бытовой нюанс: белоснежные питомцы чувствительнее к солнцу. Ожоги и новообразования на носу и ушах у них возникают чаще, поэтому оставлять такую кошку на открытом балконе на весь солнечный день – не лучшая идея.