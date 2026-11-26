На станции ввели в работу обновленный участок паропровода длиной 192 метра, по которому промышленный пар поступает на одно из ведущих химических предприятий Кемерова.
Что сделали специалисты:
- Заменили изношенный трубопровод диаметром 159 мм вплоть до границы раздела с заводом – прежний металл выработал свой парковый ресурс.
- Подключили новый участок сразу к двум секциям главного паропровода. Раньше отбор шел только с одной, и при ее выводе в ремонт предприятие оставалось без ресурса.
- Провели успешные испытания на соответствие проектным параметрам.
Зачем это нужно?
Промышленный пар (давлением 2,0 МПа и температурой до 320 °С) необходим "Токему" для работы оборудования в цехах и обогрева складов. В год завод потребляет около 45 тысяч Гкал такого пара, а модернизация гарантирует стабильную подачу ресурса даже во время ремонтных кампаний на ГРЭС.
Фото: пресс- служба ООО "Сибирская генерирующая компания"