Выехал на "встречку" и умер: на кузбасской трассе произошло страшное ДТП

Сегодня утром, 3 ноября, на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Юргинском муниципальном округе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, авария случилась около 8:00 на 163-м километре автодороги. Водитель автомобиля "Москвич" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Dongfeng с полуприцепом.

– В результате автоаварии водитель автомобиля "Москвич" погиб на месте, – сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в кузбасском городе автомобилистка снесла двух девушек на пешеходном переходе. Также стало известно, что СК Кузбасса ищет свидетелей смертельной аварии, которая произошла в Осинниках.