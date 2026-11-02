Убил и уехал: СК Кузбасса ищет свидетелей смертельного инцидента

Следователи просят очевидцев ДТП помочь в расследовании уголовного дела. Как сообщает Следком Кузбасса, в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел находится дело по факту нарушения правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

По данным ведомства, 22 сентября 2026 года около 19:55 житель Осинников управлял белым автомобилем Infiniti FX 35. Он двигался по дороге в районе продуктового магазина "Чижик" на улице 50 лет Октября, 1. В какой-то момент он совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части.

– В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Следователи просят граждан, которые располагают какой-либо информацией о произошедшем или стали очевидцами аварии, обратиться в следственное управление СК России по Кемеровской области – Кузбассу. Связаться можно по номерам телефона: 8-939-821-17-40 (дежурный по следственному управлению) или 8-923-718-16-23.