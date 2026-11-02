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Иномарка протаранила двух девушек на зебре в Кузбассе – последствия

Минувшим утром в кузбасском городе автомобилистка снесла двух девушек на пешеходном переходе.

В понедельник, 2 ноября, около 7:55 в Белове на улице Советской сбили двух юных горожанок, сообщает ГИБДД Кузбасса.

– Предварительно, 42-летняя водитель Nissan совершила наезд на пешеходов – девушек 17 и 18 лет, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – сказали в ГАИ.

Девушки получили травмы. Медики оказывают пострадавшим помощь.

На автоледи составили протоколы о непредоставлении преимущества пешеходам и нарушении правил дорожного движения, повлёкшем причинение вреда здоровья.

Напомним, в Кемерове столкнулись две иномарки, в результате чего пострадал четырёхлетний пассажир.

Фото: ГИБДД Кузбасса
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