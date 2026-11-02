Иномарка протаранила двух девушек на зебре в Кузбассе – последствия

В понедельник, 2 ноября, около 7:55 в Белове на улице Советской сбили двух юных горожанок, сообщает ГИБДД Кузбасса.
– Предварительно, 42-летняя водитель Nissan совершила наезд на пешеходов – девушек 17 и 18 лет, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – сказали в ГАИ.
Девушки получили травмы. Медики оказывают пострадавшим помощь.
На автоледи составили протоколы о непредоставлении преимущества пешеходам и нарушении правил дорожного движения, повлёкшем причинение вреда здоровья.
Напомним, в Кемерове столкнулись две иномарки, в результате чего пострадал четырёхлетний пассажир.