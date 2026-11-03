От отеков до изжоги: когда любимая многими квашеная капуста становится опасной

Как рассказал академик РАН в беседе с изданием "Абзац", людям с гипертонией и болезнями почек квашеная капуста может навредить из-за большого количества соли. Онищенко объяснил, что натрий мешает организму выводить воду: жидкость накапливается в тканях, повышает нагрузку на сердце и вызывает отеки.

По мнению эпидемиолога, квашеная капуста также может повышать кислотность желудочного сока, поэтому при чувствительном пищеварении с ней лучше быть осторожнее. Впрочем, как отметил специалист, избежать неприятных ощущений несложно: нужно есть небольшими порциями и не увлекаться.

– Если капусту сильно пересаливают, избыток соли задерживает воду в организме. Могут появиться отеки, если с почками не все в порядке, да и для гипертоников это вредно. Но все можно регулировать умеренным потреблением, – отметил эксперт.

Ранее ресторатор Ксения Караулова поделилась с aif.ru советом: при засолке капусты стоит обойтись одной солью, без других добавок. Куда важнее правильно следовать технологии и выдерживать нужную температуру. Как передает Mkset.ru, без дополнительных ингредиентов вкус квашеной капусты раскрывается в чистом виде.

Однако морковь по-прежнему считается традиционным дополнением к капусте. Благодаря ей появляется легкая сладость, капуста становится сочнее, а резкая кислинка смягчается. Как пишет Inkazan.ru, такое сочетание делает вкус мягче и привычнее, а цвет – насыщеннее.