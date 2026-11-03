Спасаем залог при выезде: юрист разоблачил уловки арендодателей с потертой мебелью и старыми обоями

Как рассказал правозащитник в беседе с изданием "Абзац", потертая мебель, поблекшие обои и прочие следы обычного пользования жильем – не основание вычитать деньги из залога. Он порекомендовал арендаторам документировать состояние квартиры и при заселении, и перед отъездом.

– К нормальным следам проживания в квартире помимо потертостей могут относиться следы износа напольного покрытия, потускнение сантехники, ослабление мебельной фурнитуры и постепенное ухудшение внешнего вида бытовой техники. Гражданский кодекс защищает право квартиросъемщика на отказ в оплате косметического обновления апартаментов, – отметил эксперт.

Но прожженная обивка или расколотая напольная плитка – уже не естественный износ.

Если хозяин все-таки настаивает на выплате, жилец может оспорить названную сумму. Тогда собственнику придется объяснить, какое именно имущество пострадало, в каком виде его передали арендатору и откуда взялась заявленная стоимость ущерба. Матюшенков подчеркнул: желание владельца получить деньги на новую мебель еще не доказывает, что причиненный вред равен полной цене ее покупки.

Залог не защищает собственника от любых признаков того, что квартирой пользовались. Он также не позволяет менять обстановку или ремонтировать жилье на деньги арендаторов. Здесь важно прежде всего документировать состояние квартиры, а разногласия разбирать в письменном виде. Если достаточных причин оставить залог у владельца нет, наниматель может потребовать деньги обратно. Не удалось добиться возврата – можно идти в суд, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".