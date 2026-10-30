Что беспокоит кузбассовцев: самые частые вопросы к Росреестру

Росреестр Кузбасса обработал более 5000 обращений граждан за 9 месяцев 2026 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, с 1 января по 30 сентября было рассмотрено 5147 обращений и жалоб от граждан и организаций. В среднем это 19 обращений в день.

Большая часть – 87,1% – поступила через интернет. Еще 11,5% пришли в письменной форме: почтой или лично. Остальные обращения были получены на личном приеме у должностного лица или из центрального аппарата Росреестра. Более 98% обращений поступили от физических лиц. Из них 92,9% – заявления, остальные – жалобы и предложения по улучшению работы.

Положительно рассмотрели 4719 обращений, или 91,7%. Вопросы заявителей были решены или по ним дали детальные разъяснения.

Чаще всего люди обращались по вопросам предоставления сведений из ЕГРН – 70,3% обращений. Еще 9,3% касались государственной регистрации прав и кадастрового учета, а 5,6% – земельного надзора. Реже спрашивали про контроль за деятельностью саморегулируемых организаций, иную деятельность Росреестра и другое.

– Строгое соблюдение сроков рассмотрения и объективный анализ причин обращений позволяют постоянно улучшать качество процедур, – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу Андрей Шевелев.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кузбассе внесли в ЕГРН данные обо всех территориальных зонах – теперь земельные тайны региона официально закончились