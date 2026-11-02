Кото-гении: 7 самых сообразительных пород кошек для тех, кто ищет питомца с интеллектом

Считается, что кошки сами себе хозяева, а учить их командам – дело бесполезное. Но фелинологи уже давно выяснили: у некоторых пород хватает способностей, чтобы понимать десятки слов, поддаваться дрессировке, разбираться с непростыми задачами и тонко чувствовать человека.

Таким питомцам по плечу и головоломки, и игры с подачей мячика, а настроение в вашем голосе они тоже не пропустят. В ИА Stavropol.Media составили список из семи пород, которые особенно выделяются своей сообразительностью.

Абиссинская кошка

По набору способностей эта порода впереди остальных. Быстро усваивает новое, всем интересуется и с удовольствием участвует в хозяйских делах. Охотно учится приносить предметы и гулять в шлейке. Ей важно не просто быть рядом, а действовать с человеком заодно.

Сиамская кошка

Умница, которой всегда есть что сказать. Легко запоминает команды, смело выходит на прогулку с поводком и справляется с дверями. Для приветствия, недовольства и просьб у нее найдутся разные звуки. Правда, без занятий вся эта смекалка уходит на шалости.

Бенгальская кошка

Любит исследовать и разбираться, как все работает. Поняв принцип устройства крана или защелки, тут же пускает открытие в дело. Принести предмет или пройти полосу препятствий? Справится с любой программой. Только учтите: запас сил у нее под стать уму.

Сфинкс

Общается так выразительно, что порой хватает одного взгляда. Улавливает желания человека, поддерживает в грустные моменты и придумывает, как обратить на себя внимание. Легко осваивает трюки, а для запоминания правил обычно достаточно одного-двух повторений.

Мейн-кун

Сообразительности ему не занимать, а спокойным характером и складом ума он напоминает собаку. Понимает десятки слов и оттенков голоса, успешно занимается с кликером и готов подолгу возиться с головоломками. При всей общительности умеет держать дистанцию и не требует внимания любой ценой.

Сибирская кошка

Самостоятельный мыслитель, который умеет планировать и отлично все помнит. Присматривается к семейным привычкам и замечает, где хранятся нужные вещи. Если обращаться с ней уважительно, освоит повседневные навыки – от пользования лотком до выхода на улицу в шлейке.

Бурманская кошка

В понимании чужих чувств ей мало равных. Угадывает настроение по выражению лица и звучанию голоса, находит общий язык со всеми домашними. С радостью учится новому, но без общения ей никак: в одиночестве ее способности остаются без дела.