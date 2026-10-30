Две пенсии до Нового года: кому зачислят сразу две выплаты в декабре

В беседе с изданием "Газета.Ru" экономист отметил, что некоторым пенсионерам в декабре могут прийти деньги сразу за два месяца: за сам декабрь и заранее за январь 2027 года. В первую очередь речь о тех, кому пенсию переводят через банк, а привычный день выплаты выпадает на новогодние праздники.

Причина возможного сдвига – продолжительные каникулы: работающие по пятидневному графику будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го, объяснил специалист. По опыту прошлых лет, раньше срока деньги могут поступить тем, кто получает страховую пенсию с первого по десятое число месяца, рассказал Балынин. Точные даты станут известны после выхода графиков СФР – тогда их и стоит проверить.

– Каких-либо специальных заявлений для досрочной в связи с праздничными днями выплаты пенсии традиционно подавать не потребуется, – сказал Балынин.

Но ждать прибавки в виде еще одной пенсии не стоит, подчеркнул экономист. Две выплаты за декабрь означают лишь, что январскую сумму отправят раньше. В обычный январский день эти деньги второй раз уже не придут.

У тех, кому пенсию доставляет "Почта России", график может быть другим. Как объяснил экономист, чаще всего деньги приносят в обычные дни, ориентируясь на часы и дни работы отделений. Если дата выплаты приходится на выходной конкретного отделения, доставку могут сдвинуть на ближайший рабочий день перед ним.

Узнать, когда именно ждать пенсию, специалист посоветовал в своем банке, на почте или в региональном отделении Социального фонда, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".