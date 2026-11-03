В бедствующем Анжеро-Судженске вскрыли новую проблему – виноваты энергетики

Ростехнадзор вскрыл нарушения требований в области электроэнергетики при плановой проверке АО "Каскад-Энерго", сообщает надзорное ведомство.

Оказалось, что на объектах компании не восстановлены по графику устройства релейной защиты и автоматики, не определяется соотношение щёлочности в котловой воде по чистому и солевому отсекам, не определяется значение рН котловой воды чистого отсека, нет графиков плановых ремонтов.

На юридическое лицо и двух должностных лиц завели дело по ст. 9.11 КоАП РФ. Им грозят штрафы.

АО "Каскад-энерго" обеспечивает электричеством, отоплением и горячей водой Анжеро-Судженск. Напомним, в этом городе постоянно происходят коммунальные аварии. В октябре губернатор раскритиковал мэра за дырявые трубы и направил оперативную группу для устранения порывов, но на днях в городе снова произошла крупная поломка, без воды остались 25 000 человек – почти половина населения.