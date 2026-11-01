В многострадальном кузбасском городе опять авария: без воды 25 000 человек

В воскресенье, 1 ноября, в Анжеро-Судженске пропала холодная вода в десятках тысяч жилых домов, сообщает областное МЧС со ссылкой на информационно-диспетчерский центр ЖКХ.

– Под отключение попали 80 муниципальных многоквартирных жилых домов, 1250 домов частного сектора и 28 социально-значимых объектов. Всего – 25 000 человек (из них 3 850 детей), – сказали в ведомстве.

Аварийная бригада ООО "Чистая вода" экстренно устраняет причины чрезвычайного происшествия, а главк МЧС контролирует ситуацию.

Напомним, в середине октября губернатор разгромил мэра Анжеро-Судженска Дмитрия Ажичакова из-за шквала жалоб горожан на дырявые трубы. Глава региона экстренно отправил областную оперативную группу для срочного устранения порывов. На спасение Анжеро-Судженска также бросилась прокуратура.