"Это уже стыдно": губернатор разгромил кузбасского мэра

Губернатор Илья Середюк во время прямого эфира во вторник разгромил главу Анжеро-Судженска Дмитрия Ажичакова. Причина – очередные жалобы горожан на порыв труб.

Местная жительница сообщила, что течь не могут устранить уже долгое время. Это вызвало бурную реакцию у Середюка, припомнившего, что на ту же самую трубу анжеросудженцы уже жаловались, а Ажичаков докладывал, что "порыв обнаружен".

Губернатор отметил, что Анжеро-Судженск – это самый проблемный в этом плане город Кузбасса, в нём трубы лопаются чаще всего, и указал, что отписки в данном случае неприемлемы.

– Почему не устранили до сих пор? Это уже стыдно. Вынужден, анализируя поступающие вопросы, отправить областную бригаду. Она для внештатных ситуаций, а это-то ситуация штатная. Люди не могут столько терпеть, – сказал Илья Середюк.

Он подчеркнул, что порыв, не устраняемый месяцами, это деньги в никуда, и оценил работу мэра в этом направлении как неудовлетворительную.