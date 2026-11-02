Сбили пешехода? Юрист назвал действие, которое спасет от тюрьмы

Юрист Вячеслав Печников объяснил россиянам, как водителю гарантированно избежать уголовного дела при случайном наезде на пешехода.
В беседе с изданием "Газета.Ru", правозащитник разъяснил четкий алгоритм действий при ДТП с пешеходом. Главное правило – никогда не покидать место аварии. Это исключит обвинение по уголовной статье об оставлении человека в опасности.
– Ситуация, когда водитель случайно сбивает пешехода, – один из самых тяжелых стрессов. В панике многие думают: "Человек жив, значит, ничего страшного". Но именно в этот момент каждое действие напрямую влияет на то, появится ли в деле состав преступления по статье об оставлении в опасности, – передает СМИ слова собеседника.
Что необходимо сделать:
- Немедленно остановиться и оказать первую помощь.
- Вызвать скорую помощь при любых жалобах пострадавшего.
- Вызвать ДПС для официальной фиксации происшествия.
- Записать контакты очевидцев. Они выступят свидетелями защиты в суде.
- В отдаленной местности: самостоятельно отвезти раненого в больницу, после чего строго обязательно вернуться на место ДТП.
Какая грозит ответственность:
Наказание напрямую зависит от тяжести травм пешехода.
- Легкий или средний вред: административная ответственность (ст. 12.24 КоАП РФ). Грозит штраф или лишение водительских прав.
- Тяжкий вред: уголовная ответственность (ст. 264 УК РФ). Грозит тюремный срок вплоть до 15 лет лишения свободы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".