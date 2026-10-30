Юрист рассказала, получится ли по закону вычеркнуть родственников из своей жизни

В России нельзя юридически отказаться от родственников. В беседе с изданием "Газета.Ru" адвокат Майя Шевцова пояснила, что закон не позволяет аннулировать биологическое родство по собственному желанию.

Ключевые факты:

• Дети и родители. Родитель не может добровольно отказаться от ребенка для снятия с себя ответственности. Лишить родительских прав может только суд за серьезные нарушения (например, жестокое обращение). При этом обязанность платить алименты сохраняется.

• Усыновление. Это единственный способ полностью разорвать юридическую связь ребенка с биологической семьей. Все права и обязанности переходят к усыновителям.

– После усыновления ребенок утрачивает личные и имущественные права и освобождается от обязанностей по отношению к биологическим родителям. Одновременно такие права и обязанности возникают в отношении усыновителей, – отметила адвокат.

• Взрослые родственники. "Развестись" с совершеннолетними братьями, сестрами или родителями невозможно. Вы вправе не общаться с ними, не вести общий быт и официально отказаться от их наследства. Однако юридическая запись о родстве сохранится.

Термин "отказ от родственника" – исключительно бытовой. По закону человек может отказаться от конкретных имущественных прав, но вычеркнуть факт происхождения невозможно.