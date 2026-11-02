Увидели кровь при чистке зубов? Не совершайте эту ошибку — воспаление только усилится

Кровоточивость дёсен во время чистки зубов многие воспринимают как повод отложить щётку и дать воспалённому участку "отдохнуть". Однако такая привычка может только усугубить проблему. Главный врач, стоматолог-ортопед сети клиник "Стоматологии Коломакиных" Андраник Тухарян рассказал журналисту VSE42.RU, почему появляется кровь, что чаще всего вызывает неприятный симптом и почему прекращать чистку – плохая идея.

Причины кровоточивости дёсен

По словам специалиста, примерно в 90% случаев основная причина кровоточивости – зубной налёт и камень. Отложения скапливаются на поверхности зубов, а со временем могут затвердевать. Особенно опасен налёт, который образуется под десной: он выделяет токсины, раздражающие ткани и провоцирующие гингивит – воспаление дёсен.

При гингивите десна отекает, наполняется кровью и становится более чувствительной. В результате даже лёгкое прикосновение зубной щётки может вызвать кровоточивость.

Ещё одна возможная причина – травматичная чистка. Кровоточивость может появляться из-за использования слишком жёсткой зубной щётки с маркировкой Hard или неправильной техники. Например, если человек чистит зубы резкими пилящими движениями, он может дополнительно травмировать ткани. В таком случае важно обратить внимание не только на сам факт появления крови, но и на то, как именно проходит ежедневная гигиена.

Что категорически нельзя делать

При этом, как подчёркивает врач, одна из главных ошибок пациентов – полностью прекращать чистить зубы в тех местах, где кровоточат дёсны. Человек замечает кровь, пугается и начинает обходить щёткой проблемный участок, надеясь, что так даст десне восстановиться.

Однако на практике это может привести к обратному результату. Если перестать очищать участок, на нём продолжит накапливаться зубной налёт. Он поддерживает воспаление, из-за чего состояние дёсен может ухудшаться, а кровоточивость – сохраняться или усиливаться.

– Главная ошибка пациентов: переставать чистить зубы там, где идет кровь. Если вы прекращаете чистку из-за страха перед кровью, налета становится еще больше, воспаление усиливается, – рассказал стоматолог.

Получается замкнутый круг: человек избегает чистки из-за крови, но именно недостаточное очищение способствует дальнейшему накоплению налёта.

В таком случае не стоит игнорировать симптом и пытаться решить проблему отказом от ухода за зубами. Кровоточивость может быть сигналом, что дёснам требуется внимание и профессиональная помощь.

Напомним, ранее стоматолог рассказал, кому отбеливание зубов строго противопоказано, и какие ошибки при чистке зубов встречаются чаще всего.