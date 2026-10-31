Вы годами чистите зубы неправильно: стоматолог назвал топ-5 опасных ошибок

Даже ежедневная чистка зубов не гарантирует здоровую улыбку. Слишком короткая процедура, неправильные движения щёткой и забытые межзубные промежутки могут свести усилия на нет. Главный врач и стоматолог-ортопед сети клиник "Стоматологии Коломакиных" Андраник Тухарян рассказал журналисту VSE42.RU, какие ошибки люди чаще всего допускают во время домашнего ухода за зубами.

Первая ошибка – чистить зубы меньше двух минут. За 30–60 секунд невозможно тщательно удалить налёт со всех поверхностей зубов. Врач напоминает: на каждом зубе есть пять поверхностей, и каждой нужно уделить внимание.

Вторая – водить щёткой из стороны в сторону. Горизонтальные движения могут травмировать край десны и способствовать попаданию налёта в межзубные промежутки. Вместо этого стоматолог советует использовать выметающие движения от десны к режущему краю.

– Правильная техника – выметающие движения от десны к режущему краю/жевательной поверхности, а также мягкие круговые движения на жевательных поверхностях, – отметил эксперт.

Третья – годами пользоваться одной щёткой. Менять её или насадку электрической щётки необходимо каждые два-три месяца, а также после перенесённых инфекционных заболеваний. Со временем щетинки теряют форму, хуже справляются с налётом и могут травмировать десну. Кроме того, на щётке накапливаются микроорганизмы.

Четвёртая – неправильно хранить щётку. После использования её нужно тщательно промыть под проточной водой и оставить высыхать вертикально, головкой вверх. Хранить щётку следует открытой, без колпачка: во влажной среде бактерии размножаются быстрее.

Пятая – забывать о промежутках между зубами. Обычная щётка очищает только около 60% поверхности зубов. Поэтому без зубной нити или специальных межзубных ёршиков полноценной гигиены не получится.

По словам стоматолога, даже привычная ежедневная процедура требует правильной техники и внимания к деталям. Иначе часть налёта остаётся на зубах, несмотря на регулярную чистку.

Напомним, ранее стоматолог рассказал, какие заболевания зубов долгое время могут протекать бессимптомно.