Хотите белые зубы – получите адскую боль: кому категорически нельзя делать отбеливание

Белоснежная улыбка – мечта многих, но отбеливание подходит далеко не всем. Если не учесть состояние зубов и особенности полости рта, вместо желаемого результата можно получить сильную боль, воспаление нерва и дополнительные расходы на лечение и замену реставраций. Главный врач, стоматолог-ортопед сети клиник "Стоматологии Коломакиных" Андраник Тухарян рассказал журналисту VSE42.RU, кому стоит отказаться от процедуры.

1. Кариес, трещины и повреждения эмали

Отбеливание не стоит проводить, если во рту есть нелеченый кариес, трещины или эрозии. В таких случаях защитный слой зуба уже повреждён, поэтому отбеливающий гель может проникнуть глубже – в дентин и пульпу. Это способно вызвать сильную боль и воспаление нерва.

Поэтому перед процедурой важно убедиться, что зубы здоровы, а обнаруженные проблемы вылечены. Попытка сначала изменить цвет зубов, а потом заняться лечением может обернуться неприятными последствиями.

2. Зубной камень и плохая гигиена

Ещё одно препятствие – неудовлетворительная гигиена полости рта и наличие зубного камня. Из-за отложений отбеливающий состав может воздействовать на поверхность зубов неравномерно. В результате вместо ровного оттенка можно получить "пятнистую" улыбку.

По словам специалиста, перед отбеливанием обязательна профессиональная гигиена. Она помогает убрать зубной налёт и камень, чтобы подготовить зубы к процедуре. Иными словами, сначала необходимо привести полость рта в порядок, а уже после этого обсуждать изменение цвета эмали.

3. Пломбы, виниры и коронки на передних зубах

Тем, у кого в зоне улыбки есть пломбы, виниры или коронки, также стоит заранее обсудить отбеливание со стоматологом. Дело в том, что специальные гели воздействуют только на натуральные ткани зуба. Искусственные материалы не меняют оттенок вместе с эмалью.

Из-за этого после процедуры собственные зубы могут стать светлее, а пломбы и коронки сохранят прежний цвет. Разница будет заметна при улыбке, особенно если реставрации расположены на передних зубах.

– Пломбы, виниры и коронки цвет не поменяют, и после процедуры их придется полностью переделывать/заменять, – пояснил эксперт.

4. Беременность, грудное вскармливание и возраст до 18 лет

Отбеливание также не рекомендуют проводить во время беременности и лактации. Ещё одно ограничение касается детей и подростков младше 18 лет. В этих случаях от процедуры следует отказаться.

Напомним, ранее стоматолог назвал топ-4 самых опасных метода отбеливания зубов.