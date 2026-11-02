Правое или левое полушарие: какой инсульт оставляет меньше шансов на выживание

Расположение очага инсульта может влиять на шансы выжить. В острый период наибольшую угрозу представляют правосторонние геморрагические инсульты, пояснила изданию "Газета.Ru" врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Сурская.

По словам специалиста, инсульт слева обычно проще заметить: он чаще даёт явные признаки, в том числе проблемы с речью. Поражение справа может выглядеть не так очевидно – человек теряет ориентацию или не замечает левую сторону. Поэтому за медицинской помощью такие пациенты нередко приходят позже и реже успевают получить лечение вовремя. Это может сказаться на восстановлении функций, но не обязательно увеличивает риск смерти на раннем этапе.

– Еще: при ишемическом инсульте (инфаркте мозга) значимой разницы в летальности при левосторонних и правосторонних поражениях не получено в первые 30 дней после острого сосудистого события, – отметила медик.

Однако в более далёкой перспективе картина другая. Как рассказала врач, левосторонние инфаркты мозга связаны с более высоким риском внезапной смерти в течение пяти лет. Особенно это касается пациентов с клинически значимым каротидным стенозом.

При геморрагическом инсульте – кровоизлиянии в мозг – поражение правого полушария, напротив, связано с большей вероятностью смерти в течение 90 дней, чем поражение левого. При этом, отметила Сурская, по степени инвалидности различий между выжившими пациентами не было.

Получается, в острой фазе больше всего опасений вызывают геморрагические инсульты справа. Если же инсульт ишемический, сторона поражения не играет определяющей роли в риске ранней смерти. Но инфаркт мозга слева может быть связан с большей вероятностью внезапной сердечной смерти спустя длительное время.

Ранее в издании URA.RU поделились подробной памяткой о том, как распознать инсульт и помочь до приезда скорой.