Не с кем поругаться? Кардиолог нашел связь одиночества и инсультов

Как рассказал медик в беседе с изданием "Абзац", недостаток общения способен увеличить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что жизнь в социальной изоляции оборачивается хроническим стрессом, который может сказаться на здоровье.

– Человек, который одинок, живет в своей изолированной скорлупе. Ему не с кем поделиться переживаниями. Это хронический стресс, а человек в нем долго не проживет. Следующий момент – напоминание пить лекарства. Рядом человек выпил – я вспомнил. А здесь забыл, – пояснил кардиолог.

По его словам, без общения человек постепенно становится менее активным, и активность мозга тоже падает. Поэтому за одиночеством стоит целый набор факторов, способных запустить развитие сосудистых патологий.

Отдельно врач отметил самую непосредственную опасность: при внезапном ухудшении самочувствия рядом может не оказаться никого, кто вовремя вызовет скорую помощь.

Исследователи уже не раз выявляли прямую связь между нехваткой социальных контактов и состоянием сердца и сосудов. Так, крупный метаанализ, вышедший в медицинском журнале Heart, показал: при одиночестве вероятность ишемической болезни сердца возрастает на 29%, а инсульта – на 32%. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".