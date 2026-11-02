Кемеровским властям срочно нужны 500 млн рублей на латание дыры в бюджете

Администрация Кемерова объявила в понедельник сразу четыре тендера по предоставлению кредитов на финансирование дефицита бюджета города и/или погашение процентов по долговым обязательствам, сказано на сайте госзакупок.

Общая сумма кредита по этим тендерам – 500 млн рублей, за что мэрия готова заплатить 120 млн рублей. Вернуть деньги заказчик обязуется в течение двух лет.

Провести аукцион надеются 13 ноября.

По итогам девяти месяцев горадминистрация утвердила доходы бюджета в 20,3 млрд рублей, расходы – 21,4 млрд рублей, дефицит – 1,07 млрд рублей. При этом по плану, который предусмотрен законом о бюджете города на 2026 год, доходы за весь год должны составить 28,5 млрд рублей, расходы – 29 млрд рублей, дефицит – 482,8 млн рублей.

Тем временем область готовится к урезанию расходов. В законопроекте областного бюджета на 2027 год сказано, что доходы и расходы упадут. Планируется сократить финансирование здравоохранения и образования. Также сообщалось, что Кузбасс тонет в долгах: властям срочно нужно 40 млрд рублей для кредиторов.