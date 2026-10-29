Кузбасс тонет в долгах: властям срочно нужно 40 млрд рублей для кредиторов

До конца 2026 года Кузбассу ещё предстоит погасить свои долговые обязательства в объёме 39,9 млрд рублей, сказано в распоряжении о долговой политике региона на 2027-й и следующие два года. Документ подписал вице-губернатор Андрей Панов.

В тексте указано, что в связи с продолжающимся кризисом в угледобывающей отрасли Кузбасс испытывает значительные трудности с поступлением собственных доходов в региональный бюджет.

В 2025 году регион суммарно взял коммерческие кредиты на 92 млрд рублей. Деньги понадобились на грандиозную стройку: комплексное развитие территорий, ремонт маршрута трамвая №10 и коллектор для будущих микрорайонов. В 2026 году взяты кредиты на 49,5 млрд рублей: из них 9,5 млрд рублей направлено на финансирование дефицита областного бюджета, 40,1 млрд рублей – на погашение долговых обязательств по прошлым кредитам.

По состоянию на 1 октября 2026 года госдолг Кузбасса достиг 124,6 млрд рублей. При этом верхний предел долга по итогам года утверждён в размере 126,7 млрд рублей. Крайняя дата полной выплаты – 2040 год.