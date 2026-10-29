Кузбасс тонет в долгах: властям срочно нужно 40 млрд рублей для кредиторов

До конца года кузбасские власти должны расплатиться по кредитам. При этом госдолг в любом случае может вырасти.
До конца 2026 года Кузбассу ещё предстоит погасить свои долговые обязательства в объёме 39,9 млрд рублей, сказано в распоряжении о долговой политике региона на 2027-й и следующие два года. Документ подписал вице-губернатор Андрей Панов.
В тексте указано, что в связи с продолжающимся кризисом в угледобывающей отрасли Кузбасс испытывает значительные трудности с поступлением собственных доходов в региональный бюджет.
В 2025 году регион суммарно взял коммерческие кредиты на 92 млрд рублей. Деньги понадобились на грандиозную стройку: комплексное развитие территорий, ремонт маршрута трамвая №10 и коллектор для будущих микрорайонов. В 2026 году взяты кредиты на 49,5 млрд рублей: из них 9,5 млрд рублей направлено на финансирование дефицита областного бюджета, 40,1 млрд рублей – на погашение долговых обязательств по прошлым кредитам.
По состоянию на 1 октября 2026 года госдолг Кузбасса достиг 124,6 млрд рублей. При этом верхний предел долга по итогам года утверждён в размере 126,7 млрд рублей. Крайняя дата полной выплаты – 2040 год.
Для спасения от долгов власти утвердили новую долговую политику, которая предполагает ряд мероприятий для повышения доходов бюджета, повышение эффективности налогов, оптимизацию расходов, привлечение кредитов из федерального бюджета по символической ставке 0,1% годовых, списание 2/3 долгов по бюджетным кредитам, а также новые кредиты в банках.
Составители документа при этом подчёркивают, что существует огромное число рисков, которые могут усугубить и без того плачевную ситуацию.
Сведения на сайте госзакупок показывают, что областное министерство финансов продолжает объявлять всё новые тендеры на привлечение кредитов в банках на многомиллиардные суммы. При этом банки не торопятся в это ввязываться.
Напомним, недавно парламент пересмотрел бюджет Кузбасса на этот год, увеличив доходы и расходы на 7,4 млрд рублей, дефицит составляет 26,6 млрд рублей. Министр финансов Игорь Малахов сетовал, что "мы тратим больше, чем зарабатываем".