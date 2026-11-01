Кузбасс готовится к жёсткому падению доходов – урежут медицину и образование

Как указано в законопроекте областного бюджета на 2027 год, опубликованном в пятницу на сайте областного парламента, в следующем году прогнозируемые доходы составят 190,1 млрд рублей, расходы – 216 млрд рублей, дефицит – 25,9 млрд рублей. Для сравнения, на 2026 год утверждены доходы в 203,7 млрд, расходы – 230,3 млрд рублей.

В 2029 году дефицит бюджета, по прогнозу властей, сократится до 2,6 млрд рублей при просевших до 185 млрд рублей доходах и сократившихся до 187,7 млрд рублей расходах.

Верхний предел государственного долга на 1 января 2028 года установлен в 148 млрд рублей, а расходы на его обслуживание в следующем году оцениваются в 15 млрд рублей.

Экономить будут на образовании и медицине. На развитие системы образования планируют направить 49,2 млрд рублей, что на миллиард меньше год к году. На здравоохранение – 38 млрд рублей, что почти на 2 млрд меньше.

Зато повысят расходы на социалку – до 33 млрд рублей (+1,6 млрд) и коммуналку – до 40 млрд (+1,1 млрд рублей).

Областным депутатам ещё нужно утвердить законопроект на будущем заседании.

Ранее сообщалось, что Кузбасс тонет в долгах: властям срочно нужно 40 млрд рублей для кредиторов.