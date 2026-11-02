Я перестала бояться весенних стрелок у лука: сажаю мелкий севок в правильное "окно" осенью

Многие дачники высаживают лук осенью, но не каждый знает, как уберечь его от вымерзания и стрелкования.

Отсчитываем время до холодов

До прихода устойчивых морозов у посаженного лука должно оставаться две-три недели: за этот срок он успеет нарастить корни. На глубине пяти сантиметров земля должна охладиться до плюс пяти-семи градусов. Если поспешить, появится зеленое перо, которое потом замерзнет. Если затянуть, луковицы не укоренятся и их вытолкнет из почвы.

Учитываем местный климат и прогноз

Для Сибири время посадки – с середины сентября до середины октября. На Урале за дело берутся в первой половине октября, а в Подмосковье подходящий период длится с конца сентября по ноябрь. В южных регионах к посадке приступают в конце октября.

Календарные даты – лишь ориентир, важнее прогноз погоды. В промерзшую землю севок уже не сажайте, лучше сохраните его до весны. Если мороз схватил только поверхность, разломайте корочку, а посаженный лук присыпьте сухой землей, припасенной в сарае.

Не даем луку уйти в стрелку весной

К стрелкованию приводит долгое воздействие холода. По данным исследований Университета Нью-Гэмпшира, при ранней посадке лук чаще выпускает стрелки.

Разбираемся с посадкой и укрытием

Для начала подберите севок по размеру. Овсюжка мельче одного сантиметра стрелок не дает, зато рискует вымерзнуть. Лучше всего для посадки под зиму подходят луковички от одного до полутора сантиметров.

Размещайте севок донцем вниз в бороздках глубиной пять сантиметров, а мелкие луковицы заглубляйте на три сантиметра. Между луковицами выдерживайте расстояние десять сантиметров, ряды располагайте через двадцать. Если почва сухая, перед посадкой немного ее увлажните.

С укладкой мульчи подождите до устойчивого похолодания, иначе лук будет расти дальше. Подойдут сухие листья, торф или компост: насыпьте слой толщиной пять сантиметров и закрепите его сверху ветками. Если зимой снега мало, дополнительно накройте посадки агроволокном.

Заметили, что лук все-таки дал ростки? Прикройте грядку лапником, а перо оставьте как есть: обрезка только травмирует растение. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на автора Дзен-блога "Огородные шпаргалки".